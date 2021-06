Deandre Ayton through 3Q of Game 4:

17 PTS

17 REB

4 BLK (#NBAPlayoffs career high) pic.twitter.com/oFgj5AOi5V



— NBA.com/Stats (@nbastats) June 27, 2021

Ayton presque aussi bien que Barkley

Deandre Ayton's 9 offensive rebounds in Game 4 were the most by a @Suns player in an #NBAPlayoffs game since Charles Barkley's 10 on June 5, 1993. pic.twitter.com/mk1x6S9o3o

— NBA History (@NBAHistory) June 27, 2021

Une ultime victoire à aller chercher

Quelle soirée pour Deandre Ayton ! Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre des play-offs de NBA, les Suns de Phoenix ont pris le large dans leur finale de conférence Ouest (3-1), après leur victoire contre les Clippers de Los Angeles (80-84). Un match 4 où Ayton a donc fait plus que se montrer. En effet,. Dès le troisième et avant-dernier quart-temps, sa feuille de statistiques s'élevait alors à 17 points ainsi que 17 rebonds. De plus, l'international bahaméen en était également déjà à un total de 4 contres, ce qui correspondait à son record en carrière lors d'une rencontre de play-offs.Un total qui n'a ensuite plus bougé jusqu'à la fin de ce match. Le jeune joueur, âgé aujourd'hui de seulement 22 ans, a donc réussi la bagatelle de 22 rebonds dont 9 offensifs. Ce total de 9 rebonds offensifs est le, le 5 juin 1993. Deandre Ayton, qui a encore une fois plus que pesé, a donc réalisé un nouveau match magnifique, depuis le lancement de ces play-offs de NBA, et n'en finit plus de battre les records.



D'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, son coach ainsi que ses propres coéquipiers en étaient même impressionnés. Désormais, il ne reste plus qu'aux Suns de Phoenix de mettre un point final à cette finale de conférence Ouest, pour rejoindre ensuite directement la finale des play-offs de NBA. Pour cela, une quatrième et dernière victoire suffit, contre les Clippers de Los Angeles, dans une rencontre programmée dans la nuit de mardi à mercredi. Là encore, nul doute que Deandre Ayton répondra, encore une fois, présent.