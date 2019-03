A la lutte avec les Hornets dans la course à la huitième place de la Conférence est, le Magic n’a pas profité de la défaite des Hornets face aux Blazers pour consolider sa huitième place. En visite chez les Cavaliers, les Floridiens ont eux aussi perdu, s’inclinant lourdement 107-93.

Nikola Vucevic a bien signé une nouvelle performance étincelante avec 28 points à 13 sur 16, 13 rebonds et 6 passes mais si DJ Augustin et Aaron Gordon ont suivi avec 19 et 15 points, Evan Fournier a eu plus de mal avec 11 points à 4 sur 12 et Terrence Ross est complètement passé au travers avec 2 points à 1 sur 12.

Côté Cavaliers, si le meilleur marqueur, Jordan Clarkson, émarge à 18 points, ils sont six à avoir fini à plus de dix unités, parmi lesquels Kevin Love, auteur de 16 points et 14 rebonds.