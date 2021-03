Un derby entre deux équipes du top 8 de la Conférence Est qui se joue sur la dernière possession : New York n'avait pas connu ça depuis longtemps. Portés par Kyrie Irving, les Nets ont réussi à enchaîner un cinquième succès consécutif en résistant au retour des Knicks (117-112) dans une fin de match épique. Les 34 points de l'arrière, le meilleur marqueur du match, ont failli ne pas suffire. Alors que Brooklyn se dirigeait vers un succès facile avec son avance de 12 points à l'entame du quatrième quart-temps, les hommes de Steve Nash ont dû s'employer pour rester devant jusqu'au bout et arracher la victoire. A dix secondes du buzzer, Julius Randle (33 points, 12 rebonds, 6 passes décisives) avait ramené les siens à trois points.

Dans la foulée, New York réussissait à récupérer la possession grâce à une très grosse défense et surtout après un challenge fructueux de Tom Thibodeau. C'est à ce moment-là que Kyrie Irving a réalisé son action la plus importante de la soirée. Au marquage de Julius Randle, il a légèrement touché la balle au moment où le All Star des Knicks tentait d'égaliser avec un tir à 3 points. L'intérieur qui avait gardé le contrôle du cuir pensait pouvoir recommencer à dribbler mais l'arbitre en a décidé autrement. A trois secondes de la fin du match, New York perdait la balle et tout espoir d'accrocher une prolongation.

Pour enchaîner les victoires, Brooklyn a appris à défendre



« J'allais faire faute rapidement mais je l'ai vu armer son tir. J'ai senti que je pouvais mettre la main sur le ballon et l'arbitre a sifflé un marché. Julius a pris la bonne décision, j'aurais pu faire faute et l'envoyer sur la ligne des lancers francs », a expliqué le numéro 11 des Nets en conférence de presse. Furieux, son adversaire a tenté de s'expliquer avec le trio arbitral à la fin du match mais il a finalement dû attendre un communiqué de la NBA pour comprendre le coup de sifflet de Scott Foster. « Le défenseur a touché la balle mais pas assez pour la déloger des mains de son adversaire. Dans cette situation, Randle ne pouvait pas recommencer à dribbler », a précisé l'arbitre. Sur ce fait de match, la rencontre a basculé en faveur de Brooklyn.

Alors que les Nets sont réputés pour leur force de frappe offensive, ils ont prouvé qu'ils étaient aussi capables de l'emporter en haussant le ton défensivement. « On a fait d'énormes progrès en défense, c'est pour cela que l'on gagne autant de matchs », a avancé James Harden, auteur d'un triple-double pour son premier derby de New York (21 points, 15 rebonds, 15 passes décisives). Avec lui, le retour des Knicks au premier plan et cette fin de match houleuse, la rivalité new yorkaise pourrait prendre une ampleur inédite dans les semaines à venir.