Un match historique à plus d'un titre. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Spurs de San Antonio se sont parfaitement bien relancés, en allant s'imposer sur le parquet des Hawks d'Atlanta (121-136). Le meneur des visiteurs, à savoir Dejounte Murray, a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un triple-double à la clé et des statistiques personnelles de 32 points, 10 rebonds et 15 passes décisives, en 32 minutes passées sur le parquet. Murray, tout juste sélectionné pour le All-Star Game, en profite ainsi également pour devenir le joueur à avoir inscrit le plus grand nombre de triple doubles dans l'histoire des San Antonio Spurs, avec ce quinzième triple-double le concernant. Un de mieux qu'un certain David Robinson.