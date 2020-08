C’était le duel très attendu de la nuit NBA, malgré l’absence d’enjeu sportif. Au-delà du match entre les Dallas Mavericks et les Milwaukee Bucks, c’est l’affrontement direct entre Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic qui attirait tous les regards du côté d’Orlando. Si les deux joueurs ont rivalisé au niveau des statistiques avec 34 points et 13 rebonds pour le « Greek Freak » contre 36 points et 14 rebonds pour la star slovène, c’est au bout du suspense que la victoire s’est jouée. Une large partie de la première mi-temps a été en faveur des Mavericks, qui ont compté plusieurs fois onze points d’avance... mais un 25-5 dans le deuxième quart-temps a permis aux Bucks de prendre la main.

Les coéquipiers de Brook Lopez (34 points) et Khris Middleton (21 points, 11 passes) ont tenu la dragée haute à leur adversaire jusqu’au terme du troisième quart-temps. Avec sept points d’avance à deux minutes du buzzer, les Bucks pensaient tenir la victoire mais un 7-0 des Mavs leur a offert une prolongation au cours de laquelle ils ont fait la différence pour s’imposer de quatre longueurs (136-132) grâce à une passe lumineuse de Luka Doncic. Une victoire qui permet à Dallas de faire le plein de confiance en vue des play-offs.