Brooklyn ne s'arrête plus. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets ont disposé des Los Angeles Clippers (108-112), du côté du Staples Center. Les visiteurs, privés de Kevin Durant, ont, comme très souvent depuis le début de cet exercice en cours, pu s'appuyer sur un duo plus que prolifique. En effet, James Harden et Kyrie Irving terminent meilleurs marqueurs de leur franchise. Le premier termine même meilleur marqueur de cette rencontre, avec même un double double à clé et des statistiques personnelles de 37 points, 11 rebonds et 7 passes décisives.

Quant au second, il a compilé 28 points, 4 rebonds et 8 passes décisives. Chez les locaux, deux hommes se sont intercalés. Le meilleur marqueur des Clippers se nomme Paul George (34 points, 6 rebonds, 7 passes décisives), alors que Kawhi Leonard termine en double-double (29 points, 13 rebonds, 3 passes décisives). Cela n'a donc pas suffi pour empêcher les Nets d'empocher une sixième victoire de rang.