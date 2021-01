Sixième victoire d'affilée pour Utah ! Le Jazz est à la tête de la série la plus impressionnante du moment en NBA (Memphis en est à cinq victoires de suite) et l'a poursuivie en s'imposant 118-102 contre New Orleans. C'est en deuxième mi-temps que les joueurs de Salt Lake City ont fait la différence. En première, les Pelicans ont réussi à trois reprises à passer devant pendant quelques instants après avoir été menés de cinq à dix points (55-49 pour Utah à la pause). Mais au retour des vestiaires, Utah a appuyé sur l'accélérateur, faisant grimper l'écart petit à petit, jusqu'à +25 au début du dernier quart. Malgré un excellent Zion Williamson (32 points dont 14 en première mi-temps, 5 rebonds), New Orleans n'a jamais réussi à revenir. Donovan Mitchell a inscrit 28 points et pris 7 rebonds, alors que Rudy Gobert finit avec 13 points et 18 rebonds. Grâce à ce nouveau succès, Utah (10v-4d) est deuxième de la Conférence Ouest, alors que New Orleans (5v-8d) est douzième. Les deux équipes se retrouveront dès jeudi, toujours dans l'Utah.

Denver dompte OKC



Dans un match entre deux équipes au bilan équivalent (6 victoires et 7 défaites pour Denver avant cette rencontre, 6 victoires et 6 défaites pour Oklahoma City), les Nuggets ont battu le Thunder sans trop trembler : 119-101. Si OKC a dominé le premier quart, comptant jusqu'à huit points d'avance, la supériorité de Denver s'est rapidement fait ressentir. A la mi-temps, la franchise du Colorado menait déjà 65-52, puis l'écart n'a cessé de grandir, jusqu'à +29 au milieu du dernier quart. Nikola Jokic n'a joué que 28 minutes, mais il a eu le temps d'inscrire 27 points, de prendre 12 rebonds et de délivrer 6 passes. Paul Millsap (13pts, 12rbds) et Monte Morris (15pts, 4rbds, 5pds) l'ont bien aidé également. En face, les 20 points et 5 rebonds de Luguentz Dort n'ont pas suffi. Avec cette septième victoire, Denver est désormais neuvième, alors qu'Oklahoma City est onzième.



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 20 janvier 2021

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder : 119-101

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 20'30 de jeu, 7 points (3 sur 7 aux tirs dont 1/4 à 3pts), 3 rebonds, 3 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 1 faute



Utah Jazz - New Orleans Pelicans : 118-102

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 30 minutes de jeu, 13 points (6 sur 8 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 18 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 contres, 1 faute