La triste série s’est enfin achevée. Après cinq revers consécutifs, Milwaukee a renoué avec la victoire. Dominés par Phoenix (124-125), Utah (115-129), Oklahoma (109-114), et Toronto par deux fois (113-124 et 96-110), les Bucks ont pris leur revanche sur le Thunder (98-85). Un succès qui fait du bien aux ouailles de Mike Bundenholzer, troisième de la Conférence Est avec cette 16eme victoire de la saison (13 revers) et 55% de réussite.



Sur son parquet, Milwaukee a cette fois obtenu le dernier mot en retrouvant ses principaux atouts. Giannis Antetokounmpo a évidemment dominé, la défense a rayonné, Kris Middleton a secondé la star de l’équipe, tandis que les autres Bucks ont fait le boulot. La franchise du Wisconsin n’avait pas concédé plus de deux défaites consécutives cette saison, alors en avoir cinq au compteur, cela faisait vraiment tache. La réaction escomptée a mis pourtant du temps à se matérialiser.

🦌 @Giannis_An34 does a bit of everything in the @Bucks victory!



29 PTS | 19 REB | 8 AST | 3 BLK

46-42 à la pause pour Milwaukee

Les Bucks ont encore raté leur début de rencontre. Ils n’inscrivent que 16 unités en l’espace de 12 minutes. Après le premier quart-temps, ils sont derrière suite à un dunk rageur de Luguentz Dort concluant un 6-0 pour Oklahoma (16-20). Antetokounmpo doit s’énerver un peu pour recoller puis il sert trois fois Bobby Portis et décale Pat Connaughton avec succès. Ce dernier brille à 3 points et Milwaukee se rassure (32-36).



Puis, c’est Middleton qui score 7 points en moins de deux minutes et voilà les Bucks devant à la pause (46-42). Le plus dur est fait ? Peut-être, mais Milwaukee remet un sérieux coup de collier dès la reprise. Giannis claque un dunk et emboite le pas de DJ Augustin, habile à 3 points, les Bucks reprennent fort avec un 14-0. La formation de Budenholzer s’envole (60-42) et va même s’offrir 22 longueurs d’avance (69-47) grâce notamment à Bryn Forbes.

The best plays from tonight's victory over OKC!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2021





OKC résiste et comble son retard

Pourtant, le Thunder, restant sur deux revers depuis sa victoire face aux Bucks, et avant-dernier à l’Ouest, résiste. Sous la houlette de son trio Diallo-Dortz-Roby, OKC s’accroche et comble son retard. -16 à 12 minutes du terme (78-62), puis -7 grâce à un joli 12-3 auquel contribuent Théo Maledon, Al Hoford et Shai-Gilgeous (83-76).



Suspense, suspense à l’orée du money-time ! Le Thunder y croit mais en face, il y a bien sûr le double MVP des dernières saisons régulières en titre et Middleton. Le deuxième sert sur un plateau le second et réalise un tir primé du plus bel effet. OKC est calmé (90-76) et définitivement écoeuré par le tir à 3 points de Donte DiVicenzo et l’efficacité d’Antetokounmpo aux lancers-francs. Le Grec conclut la partie (98-85) avec 29 points, 19 rebonds et 8 passes décisives, bien secondé par Middleton (20 pts, 8 rebonds, 4 passes décisives).