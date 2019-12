Le match de la nuit: Milwaukee s'offre une victoire référence

Le MVP de la nuit : Jimmy Butler brille sous le soleil floridien

Le flop de la nuit : Des Bulls qui n'y arrivent pas contre Golden State

Le Français de la nuit : Evan Fournier montre la voie

Les Bucks et les Clippers s'affrontaient dans la nuit de samedi à dimanche dans un choc entre prétendants au titre. Et comme il y a un mois en Californie, c'est Milwaukee qui l'a emporté (199-91). Mais ce succès est bien plus parlant car cette fois, la franchise de Los Angeles se présentait avec son duo de stars : Kawhi Leonard et Paul George. Mais les deux recrues de l'été ont été muselées par la défense de la meilleure équipe de la conférence Est. Ils ont été limités à 17 et à 13 points. Un rendement bien loin de leurs standards habituels. Du côté de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a tenu son rang avec un double-double : 27 points et 11 rebonds. Dès le premier quart-temps, la franchise du Wisconsin a fait le trou grâce à un 17-2.Un écart immense entre deux des meilleures formation de la Ligue. Mais après presque deux mois de compétition, c'est bien Milwaukee qui atteint le cap des 20 victoires.Miami est la bonne surprise de ce début de saison. Le Heat occupe la troisième place de la conférence Est et a confirmé ce rang en battant Washington cette nuit (112-103). Ce classement est dû à deux choses. Une AmericanAirlines imprenable cette saison avec une invincibilité à domicile qui atteint désormais les neuf matchs et un Jimmy Butler parfaitement épanoui en Floride.Le numéro 22 du Heat a terminé avec 28 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Une nouvelle performance majuscule qui permet à Miami de rêver en grand cette saison.Les équipes battues par Golden State cette saison ne sont pas nombreuses. Mais au tableau de chasse des Warriors, il y a deux fois les Chicago Bulls. La franchise de l'Illinois s'est inclinée pour la deuxième fois de la saison devant le vice-champion en titre (100-98). Un coup d'arrêt pour les partenaires de Zach LaVine qui restaient sur deux succès consécutifs.Ils n'ont pas réussi à marquer le moindre point dans les 78 dernières secondes et concèdent une petite défaite aux lourdes conséquences. Avec cette victoire, l'équipe de Steve Kerr n'est plus la pire équipe de la ligue, laissant le plus mauvais bilan aux New York Knicks.Evan Fournier est actuellement le meilleur joueur français de la Ligue. S'il est le seul à avoir foulé les parquets NBA dans la nuit de vendredi à samedi, il a livré une nouvelle belle performance pour permettre à Orlando de gagner un quatrième match successif.L'arrière français a marqué 18 points dans une victoire étriquée face à Cleveland (93-87). Il tourne à 19,7 points par match cette saison et porte la franchise floridienne en l'absence de Nikola Vucevic.NBA – SAISON REGULIEREVendredi 06 Decembre 2019Cleveland Cavaliers –: 87-93>>> Evan Fournier (ORL) : 18 points (à 6/15 aux tirs dont 2/5 à 3 points), 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 contreCharlotte Hornets –: 104-111>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) n'a pas joué– Indiana Pacers : 108-101>>> Sekou Doumbouya (DET) n'a pas jouéChicago Bulls –: 98-100– Washington Wizards : 112-103>>> Ian Mahinmi (WAS) n'a pas joué– Denver Nuggets : 108-95>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué– Minnesota Timberwolves : 139-127– Los Angeles Clippers : 119-91– Sacramento Kings : 105-104Portland Trail Blazers –: 113-136>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas joué