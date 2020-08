En temps normal, finir huitième de sa Conférence envoie directement en playoffs. Mais, avec une saison régulière tronquée, les dirigeants de la NBA ont mis en place le système de « play-in » permettant au neuvième, s’il termine avec un écart de moins de quatre victoires sur le huitième, de l’affronter dans une série éliminatoire. Et les Grizzlies, grâce à leur succès face à des Bucks privés d’un Giannis Antetokounmpo suspendu, les joueurs de Memphis ont saisi cette chance. Les coéquipiers de Dillon Brooks (31 points), Jonas Valanciunas (26 points, 19 rebonds, 12 passes) et Ja Morant (12 points, 13 rebonds, 10 passes) ont fait passer un mauvais quart d’heure à une équipe de Milwaukee largement remaniée pour laisser du repos aux cadres avant les playoffs. Au final, ayant toujours été devant au score, les Grizzlies s’imposent de treize longueurs (119-106) et affronteront donc Portland en barrages. Memphis aura besoin de deux victoires alors que Portland verra les playoffs avec un seul succès sur les deux matchs au programme. Faire tourner a été le leitmotiv de plusieurs entraîneurs en cette fin de saison régulière où l’enjeu sportif n’est pas toujours présent. Le Magic, sans Evan Fournier, a pris le meilleur sur des Pelicans (133-127) où Lonzo Ball, Jrue Holiday, Brandon Ingram, JJ Redick et Zion Williamson sont restés bien sagement sur le banc. Si les Mavericks ont aligné Luka Doncic (18 points, 5 rebonds) pendant treize minutes, la rotation de l’effectif ont offert aux Suns d’Elie Okobo (4 points) et de Devin Booker (27 points) l’occasion de briller avec une victoire (128-102) qui leur permet de terminer le « restart » invaincus mais pas qualifiés pour les playoffs.