Les Blazers ne comptent pas laisser partir le Jazz. Au lendemain de la quatrième victoire de rang de la franchise basée à Salt Lake City, celle de l’Oregon a répondu avec un succès loin de ses bases. A l’occasion d’un déplacement sur le parquet des New Orleans Hornets, les coéquipiers de Jerami Grant (27 points, 8 rebonds) ont signé un troisième succès consécutif. Une rencontre, à laquelle Damian Lillard n’a pas pris part, qui s’est décantée dans le troisième quart-temps, quand les Pelicans ont vu leur avantage de six longueurs fondre pour se muer en retard de quatre unités à douze minutes de la fin de la rencontre. Un dernier quart-temps qui a très vite vu Portland atteindre la barre des dix points d’avance. Si Zion Williamson (29 points, 6 rebonds) et ses coéquipiers ont essayé de réagir, ils n’ont pu se rapprocher qu’à six longueurs avant une fin de match à l’avantage des Blazers. La franchise de Portland s’impose de onze unités (95-106) et n’a qu’une victoire de retard sur le Jazz, mais également un match en moins.