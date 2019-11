"On veut Melo !" Même les fans des Bulls en redemandaient. Sorti à un peu moins de 8 minutes de la fin lundi soir à Chicago, alors que le score était déjà acquis en faveur des Blazers, Carmelo Anthony a apprécié cette marque d’affection des supporters adverses, qui ont visiblement apprécié la performance "vintage" de l’ailier de 35 ans.



"De la part des fans des Chicago Bulls, c’est un grand moment. D’entendre ce chant alors que joue dans une autre équipe, Portland, qui vient de l’ouest… Ils n’avaient pas à faire à ça", a ensuite déclaré celui qui n’avait plus joué depuis plus d’un an, et une expérience vite avortée aux Rockets, et a signé un contrat non-garanti avec la franchise de l’Oregon, avec qui il disputait son quatrième match.

18e meilleur marqueur de l'histoire



Et il a tout simplement terminé meilleur marqueur de cette rencontre, avec 25 points, à 10/20 au tir et 4/7 à 3 points, assortis de 8 rebonds et 2 passes décisives, et ainsi grandement aidé à mettre fin à la série de quatre défaites consécutives de sa nouvelle équipe, victorieuse 117-94 dans l’Illinois. "On a ressorti un bon vin vintage, a apprécié son coéquipier CJ McCollum. Il a trouvé ses positions, mis des 3 points, un dunk, et il parlait en défense comme il le fait toujours."



Un dunk rageur, ligne de fond, qui a eu don d’enflammer le banc de Portland. Ce qui était assez rare ces derniers temps. Après plus d’un an sans jouer, "Melo" a ainsi prouvé qu’il pouvait encore apporter quelque chose à une équipe, surtout à cette équipe de Portland bien trop dépendante des performances de McCollum et Damian Lillard, respectivement auteurs de 21 et 13 points. Il grimpe au passage dans la hiérarchie des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA, chipant la 18e place à Alex English avec désormais 25 614 points au compteur. Et ce n’est pas fini…