Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, Portland a pris le meilleur sur Philadelphie, la meilleure franchise de la conférence Est (118-114). Dans un match longtemps équilibré, c'est Carmelo Anthony qui a fait la différence dans le money-time. Grâce à un coup de chaud dans le quatrième quart-temps, le joueur de 36 ans a terminé avec 24 points, son record de la saison. Il a parfaitement pris le relais d'un Damian Lillard maladroit (6/21) et éteint par la défense de Ben Simmons en seconde période. « Ce soir, c'était Vintage Melo avec des bons shoots et de l'adresse à 3 points. Il a marqué des points quand on en avait besoin », a apprécié Terry Stotts en conférence de presse d'après-match. La franchise de l'Oregon était menée de six points quand Melo a commencé son numéro. En 4 minutes 45, l'ailier fort a marqué 15 points pour donner un avantage définitif à son équipe. Bien surveillé par la défense des Sixers, il était tout simplement inarrêtable.







Sur Tobias Harris, en déséquilibre ou avec la planche au buzzer des 24 secondes, le 00 des Blazers était particulièrement adroit. Il a réussi 6 des 8 tirs tentés dans le dernier quart-temps avec notamment un 4/5 à trois points pour donner sept points d'avance à Portland à six minutes de la fin du match. « On sentait que c'était un match que l'on devait gagner. Pendant le quatrième quart-temps, j'étais chaud. J'ai mis mes tirs pour apporter de l'énergie et un momentum à l'équipe et on a gagné. On savait que ce match était important pour nous », a expliqué Carmelo Anthony à l'issue de la rencontre. Interrogé sur les souvenirs qu'une telle performance pouvait faire remonter, l'ancien des Knicks a surtout savouré l'instant présent et apprécié la confiance de ses coéquipiers. Cette performance collective a aussi été mis en avant par Damian Lillard. « Ce quatrième quart-temps était la définition de l'effort collectif. Melo a bien enchaîné en faisant ce qu'il sait faire : mettre des shoots importants ! Mais chaque gars a fait ce qu'il fallait pour contribuer à ce succès.»

Sur la dernière possession, Carmelo Anthony a pris les choses en main



Carmelo Anthony en a quand même fait un peu plus avec une action clutch à cinq secondes du buzzer. Sur une remise en jeu à 114-114 cinq secondes avant le buzzer, il a pris les choses en main pour obtenir une faute et marquer les deux lancers-francs qui ont validé le succès des Blazers. « Le système n'était pas dessiné pour lui . Dame était bien gardé et Melo a très bien lu le jeu en passant le ballon à Robert Covington pour couper et réaliser une action intelligente », a expliqué Terry Stotts. En assurant sur la ligne, Carmelo Anthony a conclu en beauté sa sixième sortie de la saison à plus de 20 points, la quatrième sur les cinq derniers matchs. Il a surtout inscrit 17 points dans le dernier quart-temps, un exploit qu'il n'avait plus réalisé depuis février 2017. Avec cette performance, l'ailier s'est rappelé au bon vieux temps et a offert une victoire importante aux Blazers.