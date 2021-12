Alors qu’ils avaient mené pendant les trois premiers quarts-temps et compté jusqu’à 14 points d’avance, les vice-champions en titre ont vu Portland passer devant dans le dernier quart. Les deux équipes ne se sont plus lâchées, et Chris Paul (24pts, 8rbds, 14pds) a finalement envoyé les deux équipes en prolongation en marquant un panier à huit secondes de la fin (102-102). Une prolongation où Phoenix a pris trois points d’avance grâce à Cameron Johnson (104-107) et n’a ensuite plus été mené. Deandre Ayton a été excellent, avec 28 points et 13 rebonds au compteur, alors que les 31 points et 10 passes de Damian Lillard n’ont pas suffi aux Blazers, qui concèdent une sixième défaite de suite et se retrouvent onzièmes.