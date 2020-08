Les playoffs NBA 2020 affichent quasiment complet. En effet, à la suite des rencontres disputées ce jeudi, quinze des seize billets ont déjà été distribués même si l’ordre exact doit encore être défini. Nouveauté de cette saison liée au contexte si particulier de cette fin de saison dans la « bulle » d’Orlando, le « play-in » aura bien lieu dans la Conférence Ouest. Mais pour Portland, le billet pour les barrages n’a tenu qu’à un fil face aux Brooklyn Nets ! Emmenés par un grand Damian Lillard (42 points, 12 passes), les Blazers ont globalement maîtrisé la rencontre jusqu’au milieu du troisième quart-temps quand Caris LeVert (37 points, 9 passes), Timothé Luwawu-Cabarrot (19 points, 8 rebonds) et leurs coéquipiers ont accéléré pour remporter ces douze minutes avec treize longueurs d’avance et aborder les douze dernières minutes avec un avantage de sept points. Dès lors, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, alternant en tête au tableau d’affichage. Mais grâce à Damian Lillard puis CJ McCollum (25 points, 7 passes), les Blazers ont pris un avantage qu’ils ont su défendre in extremis pour s’imposer d’une longueur (133-134) pour finir huitièmes à l’Ouest.

BLAZERS WIN!

BLAZERS WIN! pic.twitter.com/VnOGem3jnK

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 14, 2020