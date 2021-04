Avant la fin de la saison, Russell Westbrook est susceptible de devenir le joueur qui a réussi le plus de triple-doubles dans l'histoire de la NBA. Ce mercredi soir, le meneur a compilé 14 points, 20 rebonds et 10 passes décisives lors de la victoire de Washington sur Golden State (118-114) pour réaliser son 27eme triple-double de la saison. C'était surtout le 173eme de sa carrière, soit huit de moins qu'Oscar Robertson dont la marque établie dans les années 1960 et 1970 semblait hors de portée.

Dans l'anonymat des Wizards, le joueur de 32 ans se prépare à terminer une quatrième saison avec un triple-double de moyenne (21,8 points, 10,9 rebonds, 10,9 passes décisives) alors qu'avant lui, seul le détenteur du record y était parvenu en 1961-1962. Un tel rendement aurait pu lui permettre de s'inviter dans la course au titre de MVP mais sa franchise n'est pas assez bien classée. Si le numéro 4 des Wizards peut déjà faire une croix sur une telle récompense individuelle en fin de saison, il peut toujours espérer amener sa nouvelle équipe en play-offs.

A Washington, le duo Westbrook-Beal a fini par se trouver

Washington reste sur six victoires consécutives et occupe désormais la dixième place de la Conférence Est. Virtuellement qualifiée pour le play-in, la franchise basée dans le District of Columbia revient de loin. Elle a longtemps squatté les bas-fonds du classement avant de profiter de la complémentarité trouvée par le duo Westbrook - Beal. Alors que le premier est le meilleur passeur de la Ligue, le second a longtemps été le meilleur marqueur de la NBA avant de se faire dépasser par Steph Curry il y a quelques jours. Ce jeudi, les deux joueurs se sont employés pour contenir le shooter des Warriors et vaincre son équipe. Le travail défensif de Brodie pour le maintenir à moins de 30% de réussite a porté ses fruits.

De l'autre côté du terrain, Bradley Beal a inscrit 29 unités pour finir meilleur marqueur de la rencontre et bonifier l'implication de tous les instants de son coéquipier. En continuant sur cette voie, ils peuvent ramener l'équipe entraînée par Scott Brooks en play-offs pour la première fois depuis 2017-2018. S'ils y arrivent, Russell Westbrook aura encore plus d'opportunités pour faire tomber le record de triple-doubles d'Oscar Robertson d'ici la fin de la saison.