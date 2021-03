Plus d’un mois et demi que ça dure. Depuis leur défaite à la Nouvelle-Orléans du 3 février dernier, les Suns ont enchaîné sept succès de rang hors de leurs bases. Après une revanche chez les Pelicans, ils se sont aussi imposés à Memphis, à Chicago, à Minneapolis, à Los Angeles face aux Lakers, à Portland, et donc à Miami mardi soir, où les hommes de Monty Williams l'ont emporté 110 à 100. Du jamais-vu pour la franchise de l’Arizona depuis janvier 2007.



"Je ne veux pas faire de déclarations sur nous, a évacué son coach à l’issue de ce nouveau succès à l’extérieur. J’aime juste gagner des matchs et l’emporter avec notre défense face à une très bonne équipe, qui a atteint la finale NBA. Et ce que vers quoi on veut tendre." Face aux finalistes malheureux de la dernière saison, il a notamment pu compter sur Devin Booker (23 points, 5 rebonds et 3 passes) et Deandre Ayton (17 points et 16 rebonds), et sur un Chris Paul à la baguette et proche du double-double (8 points et 9 passes).

Spoelstra : "C’est une sacrée bonne équipe"



Kendrick Nunn (25 points), Jimmy Butler (14 points et 11 rebonds) et Bam Adebayo (16 points, 8 rebonds et 6 passes) ont eux bien tenté, en vain, d’enrayer la spirale négative du Heat, battu pour la quatrième fois consécutive. Forcément déçu par ce nouveau revers, Erik Spoelstra a ensuite salué la prestation de ses adversaires du soir, bien installés à la deuxième place de la conférence Ouest, avec le troisième bilan de la ligue (29 victoires-13 défaites).



"C’est une sacrée bonne équipe, a admis le coach du Heat. Que ce soit en termes de création, de tirs et de prise de décision. Et ils sont extrêmement bien coachés. La balle est dans les mains de Chris Paul ou de Devin Booker pendant la majorité du match, et ils prennent de très bonnes décisions. Ils vous mettent dans des situations compliquées qui sont différentes de ce que l’on a l’habitude de voir. Et ce alors qu’on a nous aussi une bonne défense."