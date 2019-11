Actuellement en perte de confiance, Portland et San Antonio ont montré tour à tour leur capacité à relancer leur adversaire la nuit dernière au cours d’un match au scénario improbable. Dans une partie enlevée dès les premières minutes, ce sont les Blazers qui parviennent à tirer au mieux leur épingle du jeu en passant 41 points rien que dans le premier quart-temps (23-41). Les Spurs ne se laissent pas pour autant distancés et se montrent eux aussi en réussite offensivement. Conduits notamment par le duo Patty Mills et Jakob Poeltl, ils parviennent à réaliser un 18-4 pour revenir à huit points à la pause (58-66).

Popovich exclu, Duncan promu



Malgré cette bonne dynamique, les Texans vont laisser éclater leur frustration au retour des vestiaires. Furieux après une décision arbitrale, Gregg Popovich est notamment prié de quitter le parquet pour avoir protesté de manière trop véhémente. Cet épisode aura au moins eu le mérite de permettre à Tim Duncan, l’un des assistants de « Pop », de passer pour la première fois ses consignes depuis le bord de la touche. Ce fait de jeu va également provoquer un électrochoc chez les joueurs des Spurs. Déchaînés, ils réalisent un 24-9 pour revenir à la hauteur des Blazers (88-88).

Un 30-10 pour finir



Sur leur lancée, les Spurs prennent jusqu’à 15 points d’avance (106-91) dans le dernier quart-temps sans se mettre à l’abri pour autant. Portland, grâce notamment à Damian Lillard (22 points) et C.J McCollum (32 points), parvient en effet à trouver des ressources pour signer un 11-0 qui vient remettre le doute dans la tête des spectateurs de l’AT&T Center. Malgré la possibilité pour Derrick White d’amener les Spurs dans une prolongation sur un dernier tir à trois points finalement manqué, ce sont bien les Blazers qui vont sortir la tête haute du parquet (116-121) après un 30-10 final. Avec une cinquième défaite de rang, les Spurs continuent de s’enfoncer et pointent désormais à la 12eme place de la Conférence Ouest.