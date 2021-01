Le match entre les Portland Trail Blazers et les San Antonio Spurs s’est décanté sur le tard. En effet, les douze premières minutes ont été très indécises. Un chassé-croisé qui s’est conclu par un 7-0 des Spurs pour prendre quatre longueurs d’avance. Un avantage que les coéquipiers de LaMarcus Aldridge (22 points) ont su maintenir tout au long du deuxième quart-temps mais sans jamais éteindre tout espoir du côté des Blazers. Comptant jusqu’à neuf longueurs de retard, les joueurs de l’Oregon ont su revenir à un point sans jamais reprendre la main au tableau d’affichage. Avec dix points d’avance tôt après la pause, les Texans ont sans doute cru la victoire assurée trop tôt et, sous l’impulsion d’un énorme Damian Lillard (35 points), désormais 17eme meilleur marqueur à trois points de l’histoire de la NBA devant Kobe Bryant, Portland a inversé la tendance pour prendre deux points d’avance.

C’est sans doute ce qui a tiré la sonnette d’alarme du côté des Spurs, qui ont décidé de serrer le jeu dans les douze dernières minutes. Avec plus de rythme et d’agressivité, les joueurs de Gregg Popovich ont laissé sur place les Blazers, entamant ce dernier quart-temps avec un 21-9 pour prendre 17 points d’avance et ne pas s’arrêter en si bon chemin. Dans les quatre dernières minutes, Portland n’a pu marquer que cinq points, laissant San Antonio s’envoler un peu plus pour une victoire de 21 points (104-125) qui voit les deux franchises avoir exactement le même bilan (8 victoires pour 6 défaites).