Après un début de saison hésitant pour ne pas dire poussif, San Antonio redresse petit à petit la barre en témoigne son actuelle huitième place de la conférence Ouest. Signe de leur regain de forme, les hommes de Greg Popovich ont dominé dans la nuit de lundi à mardi Milwaukee (126-104), portant ainsi à six le total de défaites des Bucks depuis le début de cet exercice 2019/2020. Un succès en forme de revanche pour des Spurs qui s’étaient inclinés sur le parquet de leur adversaire deux jours plus tôt.



De l'adresse à longue distance pour les Spurs



Meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points (11 sur 15), DeMar DeRozan a porté les siens vers un succès qui s’est rapidement dessiné pour les Spurs. Après un début de rencontre équilibrée, les Bucks ont été distancés un peu avant la pause pour ne plus jamais parvenir à refaire leur retard. Plus agressif avec la volonté de montrer un beau visage devant son public, San Antonio a notamment dominé son adversaire dans le secteur du rebond (54-38). Les Texans ont également pu compter sur une belle réussite sur les tirs à trois points (54,5% de réussite). Patty Mills (6 sur 10 avec 21 points au total) et DeJonte Murray (3 sur 4, 13 points) ont particulièrement brillé dans cet exercice pour faciliter la tâche de leur équipe.

Good on ya, PATTY 🔥



Sixth triple of the night for @Patty_Mills! pic.twitter.com/8CRfJkrVWK

— San Antonio Spurs (@spurs) January 7, 2020





Rien d'alarmant pour les Bucks



Cette défaite marque un coup d’arrêt pour Milwaukee qui restait sur cinq succès de rang. Pour autant, les hommes de Mike Budenholzer gardent leur statut de meilleure équipe de la ligue en caracolant notamment toujours en tête de la conférence Est. Les fans des Bucks pourront également se rassurer en observant que cette défaite n’a pas empêché Giannis Antetokounmpo de faire son match. Inspiré et homme à tout faire de son équipe, Le Grec est passé tout proche signer un triple-double (24 points, 12 rebonds, 8 passes).