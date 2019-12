Battu lors de ses deux sorties précédentes, Toronto avait à coeur de renouer avec le succès dimanche soir lors de son déplacement à Philadelphie. Malheureusement pour eux, les Raptors, comme cela avait déjà été le cas contre Houston et Miami (après prolongation), se sont de nouveau pris le tapis face aux Sixers (110-104). Si le score final n'a rien de honteux pour le champion sortant, il résume toutefois mal le calvaire vécu toute la soirée par les Canadiens face à Phily en dépit des efforts de Kyle Lowry (26 points à 7 sur 14 aux tirs et 4 sur 8 à trois points, 6 rebonds, 5 passes). Emmenés notamment par Tobias Harris (26 points, 6 rebonds, 3 passes, 4 sur 8 à trois points) et Ben Simmons, passé à une passe d'un nouveau triple-double (16 points, 11 rebonds, 9 passes) et le rookie Matisse Thybulle, auteur de son record de points (20 points, 6 sur 9 aux tirs, 5 sur 8 à trois points), quand Joel Embiid, lui, s'est montré étonnamment très discret (10 points, 8 rebonds, 6 passes), les locaux ont en effet compté jusqu'à 20 points d'avance (à six minutes de la fin du match) avant de laisser leurs adversaires reprendre espoir dans le money time. La faute notamment à une succession de ballons perdus par le Camerounais (3 en trente secondes, 7 au total). Finalement, Philadelphie a encore eu le dernier mot, et le quatrième de la Conférence Est reste invaincu à domicile.