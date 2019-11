Corrigés, la veille, à Miami, les Rockets n’ont pas eu longtemps à ressasser leur incroyable défaite concédée en Floride (129-100). En visite à Memphis, les Texans en ont en effet profité pour renouer avec la victoire.

Un succès 107-100 acquis au terme d’un match longtemps indécis qui doit encore une fois beaucoup à l’inévitable James Harden, auteur d’un nouveau carton avec cette fois 44 points à 12 sur 28 aux tirs, dont 7 sur 16 à trois points. Et si Russell Westbrook a été mis au repos, Clint Capela et Eric Gordon ont apporté leur pierre à l’édifice avec respectivement 10 points-13 rebonds et 16 points.

De quoi rendre vains les efforts de Ja Morant, pourtant une nouvelle fois inspiré avec 23 points à 10 sur 16, 6 passes et 5 rebonds.