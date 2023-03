Deux jours après un premier duel, qui avait tourné à l'avantage des Wizards, Toronto et Washington se retrouvaient samedi soir pour une rencontre importante de la conférence Est. Avec un Kristaps Porzingis à 12 points et malgré déjà huit ballons perdus, les joueurs de la capitale entament le mieux cette partie en premier quart-temps (30-26). Toronto remporte le deuxième quart-temps pour égaliser à la pause (53 partout).

La partie est toujours aussi équilibrée en troisième quart-temps même si les Raptors commencent à prendre l'avantage. Les Canadiens profitent des trop nombreux ballons perdus de Washington (24 au total) pour marquer des paniers faciles en contre-attaque. Les Wizards résistent à ce déchet avec de l'adresse à 3-pts. Delon Wright et Bradley Beal inscrivant ainsi 17 points en troisième acte, avec cinq paniers primés (79-86).

Tout va donc se jouer en dernier quart-temps. Les Raptors ont semble-t-il pris le contrôle de la partie avec treize points d'avance, mais avec Porzingis (22 points) qui enchaîne trois paniers en deux minutes, les Wizards reviennent. Gary Trent Jr. et Fred VanVleet se manquent derrière l'arc, ce qui permet à Wright d'égaliser. VanVleet, encore lui, rate le shoot de la gagne, tout comme Beal, et on part en prolongation (105-105).

Cette fois, dans les cinq minutes supplémentaires, Fred VanVleet (25 points) retrouve de l'adresse et enfile deux paniers primés. Pascal Siakam vient conclure avec un panier plus la faute et les Raptors s'imposent 109-116. Résultat de ce double duel où les deux équipes ont gagné : Toronto reste donc neuvième de la conférence Est, juste devant Washington.