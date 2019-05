Une fois n’est pas coutume, Kawhi Leonard n’a même pas eu besoin de briller. Irrésistible depuis le début des playoffs et encore décisif, dimanche, pour permettre aux Raptors de reprendre espoir après les deux défaites concédées pour commencer dans le Wisconsin, l’ancien Spur s’est même fait discret. Au bout du compte, l’ailier All-Star affiche certes encore 19 points à 6 sur 13 aux tirs, 7 rebonds, 4 interceptions et 2 contres, mais à la pause la star des Raptors devait se contenter de 5 petits points et Toronto, qui avait accusé sept longueurs de débours dans les premiers instants de la rencontre, avait pourtant déjà pris les devants (65-55).

Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, passés au travers, dimanche, lors du Game 3 perdu en double-prolongation, avaient beau avoir retrouvé des couleurs, les deux hommes terminant avec 25 points-10 rebonds pour le premier et 30 points avec un joli 11 sur 15 aux tirs pour le second, la force collective des Raptors faisait la différence. Dans le sillage d’un Kyle Lowry particulièrement inspiré et auteur de 25 points à 6 sur 11, 6 passes et 5 rebonds, ce sont ainsi pas moins de six joueurs qui allaient terminer avec plus de 13 points au compteur.

the BEST of the @Raptors (2-2) 32 team assists in the Game 4 home victory! #WeTheNorth #NBAPlayoffs



Game 5: Thursday (5/23), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/SK3azx2F16 — NBA (@NBA) 22 mai 2019

Middleton et Antetokounmpo étaient trop seuls

Le banc canadien a été tout particulièrement précieux avec notamment 18 points de Norman Powell et 17 points-13 rebonds de Serge Ibaka. Et ce alors qu’à l’inverse, Malcolm Brogdon devait se contenter d’un terrible 2 sur 11 aux tirs côté Bucks. Une maladresse qui s’ajoute à la discrétion d’Eric Bledsoe ou George Hill. C’en était trop pour Milwaukee qui allait compter jusqu’à 25 points de retard dans la dernière ligne droite. "On a pris une claque, mais ce n’est toujours qu’une défaite à l’extérieur", préférait pourtant analyser Brook Lopez au micro d’ESPN à l’issue de la rencontre.

Forts de leurs deux premières victoires au Fiserv Forum, les hommes de Mike Budenholzer, qui n’avaient enchaîné deux défaites de rang qu’à une reprise cette saison, ont certes toujours la main au moment de retrouver le Wisconsin. Mais les Bucks n’auront pas le droit à l’erreur, jeudi, lors du Game 5.