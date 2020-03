L'attente aura été longue, mais Stephen Curry est de retour ! Victime d'une fracture de la main gauche contre les Phoenix Suns le 30 octobre 2019, le meneur de 31 ans était enfin opérationnel pour ce remake des dernières finales NBA entre les Golden State Warriors et les Toronto Raptors au Chase Center. Plus de quatre mois après son dernier match, le double MVP était attendu et n'a pas déçu, même si sa franchise s'est inclinée (113-121), dans la nuit de jeudi à vendredi. Attendu le 1er mars, contre les Washington Wizards, Curry avait retardé son retour et a cette fois disputé 27 minutes. Pendant ce laps de temps sur le parquet, le natif d'Akron a montré qu'il n'avait pas perdu de ses qualités.





Curry a régalé pour son retour



Avec 23 points, à 6 sur 16 aux tirs, sept rebonds et sept passes décisives, le triple champion NBA a notamment permis à son équipe de rivaliser jusque dans les derniers instants avec les seconds de la Conférence Est. Si l'intéressé a logiquement manqué d'adresse, comme le prouve son 3 sur 12 à trois points, sa présence a déjà changé la donne pour ses coéquipiers, moins surveillés. Ces derniers ont également été mieux servis, comme Andrew Wiggins, après une merveille de passe dans le dos signée Curry dès les premières minutes. Un retour remarqué donc, tandis que le public pouvait alors scander des « MVP » en son honneur en fin de match.

Avec Curry, la saison prochaine a déjà commencé

Si la saison des Golden State Warriors est terminée depuis bien longtemps, eux qui ont le pire bilan de la Conférence Ouest avec 14 victoires en 63 rencontres, le retour de Curry va leur permettre de préparer l'avenir, en attendant celui de Klay Thompson la saison prochaine. Pour la franchise de San Francisco, son entente avec Wiggins, fraîchement arrivé de Minnesota, va être cruciale et sera en tout cas intéressante à observer dans les prochaines semaines, avant une draft 2020 qui devrait leur offrir un joli lot de consolation. « L'impact qu'il a sur nous, il excite tout le monde », reconnaissait d'ailleurs très justement son entraîneur Steve Kerr, après la rencontre.