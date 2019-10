Quatrième match de la saison et troisième victoire pour les champions en titre. Lundi, face au Magic, les Raptors ont beau s’être fait une petite frayeur dans la dernière ligne droite, les Floridiens passant brièvement en tête (90-91) après avoir pourtant accusé jusqu’à 14 points de débours dans le troisième quart, ils n’en ont pas moins eu le dernier mot avec une victoire 104-95.

Un succès qui doit beaucoup à Kyle Lowry, auteur de 26 points à 7 sur 18 aux tirs dont 10 points dans le dernier quart, et à Pascal Siakam, pas en reste avec 24 points à 9 sur 16 et 9 rebonds. Mention spéciale également à Marc Gasol, auteur d’un double-double avec 10 points et 10 rebonds.

Côté Magic, Jonathan Isaac a eu beau inscrire 24 points à 7 sur 10 et Evan Fournier suivre avec 18 points à 7 sur 15, leurs efforts sont restés vains. Le 1 sur 13 de Nikola Vucevic a, il est vrai, peu aidé.