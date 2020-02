Battu par les Lakers avant le All-Star Break, Denver a également perdu son match de reprise. Les Nuggets, deuxièmes de la Conférence Ouest, se sont inclinés 113-101 à Oklahoma City, septième. Malgré un Nikola Jokic à 32 points, 7 rebonds et 5 passes, la franchise du Colorado n’a jamais réussi à prendre le dessus sur le Thunder, ne menant que de quelques minutes lors de ce match (en première mi-temps), mais jamais de plus de quatre points. OKC, porté par un Chris Paul à 29 points et un Steven Adams en double-double (19pts, 17rbds), n’a pas eu à forcer, et le Thunder peut toujours rêver de grimper au classement, lui qui n’est qu’à quatre victoires de son adversaire du jour.