Il aurait été difficile pour les Nuggets de mieux commencer la partie. Denver commence ce Game 1 à domicile avec une grosse défense, énormément d'intensité et un public en feu. Nikola Jokic est déjà partout avec huit points, douze rebonds et cinq passes en premier quart-temps ! En face, seul LeBron James peut trouver des solutions et Los Angeles semble étouffé (37-25).

Si Anthony Davis (40 unités, 10 rebonds) se réveille en deuxième quart-temps et Rui Hachimura apporte de bonnes choses, Jamal Murray lui aussi est monté d'un cran. Le meneur de jeu seconde parfaitement Jokic, toujours aussi brillant, et avec ce duo, les Nuggets continuent de largement dominer les débats (72-54).

Après Murray, c'est Kentavious Caldwell-Pope qui apporte ses points à côté de Jokic en troisième quart-temps. Anthony Davis fait le nécessaire, mais les Lakers sont encore derrière, plombés par une défense qui ne tient pas le coup. Et quand ça défend mieux, Jokic et Murray marquent des tirs improbables au buzzer (106-92). Le pivot terminera cette rencontre avec 34 points, 21 rebonds et 12 passes !

Mais en dernier quart-temps, James (26 points, 12 rebonds et 9 passes) et Davis brillent en même temps. Les bonnes intentions de la fin du troisième acte continuent et les Lakers se rapprochent petit à petit. Nikola Jokic pèse moins offensivement et avec plusieurs tirs primés d'Austin Reaves, Los Angeles revient même à une possession ! Sauf que les Lakers manquent de justesse en attaque et commettent des fautes en défense qui empêchent de réaliser le comeback. Denver s'impose donc 132-126 et mène 1-0 dans cette finale de conférence Ouest.