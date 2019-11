Evan Fournier n’a pas été en réussite la nuit dernière en NBA, lors du match entre Orlando et Denver (87-91). L’arrière français a dû se contenter de 11 points (à 5/12 aux tirs), 2 rebonds et 5 passes en 27 minutes de jeu. Insuffisant pour éviter au Magic, malgré les efforts de Nikola Vucevic (24 points, 7 rebonds) et Aaron Gordon (21 points, 9 rebonds), de s’incliner face à des Nuggets portés par Nikola Jokic (20 points, 7 rebonds) et Jamal Murray (22 points, 4 rebonds).