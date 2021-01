Pour contenir les Warriors et leur gâchette Stephen Curry, il fallait un immense Nikola Jokic. Le pivot serbe des Nuggets avait visiblement reçu le message cinq sur cinq. Encore de loin le meilleur joueur de Denver jeudi soir sur le parquet de la Ball Arena à huis clos face à Golden State, le « Joker », auteur d'un nouveau triple-double (23 points, 14 rebonds, 10 passes) - son 5eme de la saison - a permis au 7eme de la Conférence Ouest de décrocher (114-104) sa 6eme victoire de la saison (pour autant de défaites) aux dépens des joueurs d'Oakland et de leur superstar. Curry n'a pourtant pas compté ses efforts, avec 35 points (14 sur 23 aux tirs, dont 5 sur 11 à trois points), 11 rebonds et 4 passes à son compteur final (mais aussi 7 ballons perdus). Cette saison, à chaque fois que l'assassin au visage d'ange avait dépassé la barre des 30 points, Golden State s'était imposé. Le match de jeudi a été l'exception qui confirme la règle.