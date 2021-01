Brooklyn revient à un bilan équilibré ! Les Nets comptent désormais quatre victoires pour quatre défaites, après leur large succès 130-96 contre Utah. Même privés de Kevin Durant, contraint de respecter une quarantaine de sept jours car il est "cas contact", les joueurs de Steve Nash ont réussi leur meilleur match de la saison. Ils ont mené d'un bout à l'autre de cette partie face à un Jazz qui n'est jamais rentré dedans, à l'image d'un Rudy Gobert à seulement 3 sur 10 aux tirs ! Kyrie Irving a porté son équipe dès le début du match, en inscrivant 18 de ses 29 points (5/7 à 3pts) dans le premier quart-temps. Le score était alors de 35-14, puis l'écart a oscillé entre +15 et +34 jusqu'à la fin. Caris LeVert finit quant à lui avec 24 points et Jarrett Allen avec un gros double-double : 19 points, 18 rebonds. Auteur de 31 points, 4 rebonds et 4 passes, Donovan Mitchell était bien seul pour le Jazz, qui compte désormais 4 victoires pour 3 défaites.