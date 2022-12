A l'Est, les Brooklyn Nets ont enquillé à Washington une quatrième victoire de suite, leur huitième au cours de leurs neuf derniers matches. Leur star Kevin Durant a contribué à hauteur de 30 points, neuf rebonds et six passes décisives à ce succès (112-100). Après un mauvais début de saison qui avait coûté sa place à l'entraîneur Steve Nash puis l'affaire Kyrie Irving, suspendu pendant huit matches en novembre pour avoir posté sur les réseaux sociaux un lien vers un film antisémite, les Nets sont sur une dynamique positive. Quatrièmes de la Conférence Est, ils reviennent au galop sur les Cleveland Cavaliers, troisièmes. "Aujourd'hui, j'ai bien aimé, la plupart du temps, la qualité du jeu que nous avons produite de chaque côté du terrain", a déclaré Kevin Durant. Sa formation a en effet montré de la continuité, en remportant chaque quart-temps. "Nous sommes en train de construire quelque chose. Nous devons maintenant peaufiner quelques détails", a ajouté le double champion olympique.