Il y a quatre jours, ils l’emportaient chez eux sur la plus infime des marges sur Brooklyn (119-118) et portaient leur série à quatorze succès de rang. Confrontés de nouveau aux Nets, mais à l’extérieur cette fois, les Raptors sont tombés. Oui, Toronto a vu sa belle série s’arrêter. Dominés par Brooklyn (101-91), les tenants du titre s’arrêtent donc à quinze victoires consécutives, à trois unités du record de la saison détenu par les Milwaukee Bucks (18) entre le 11 novembre et le 15 décembre.



Deuxième de la Conférence Est derrière les Bucks, également tombés dans la nuit (pour la huitième fois de la saison en cinquante-quatre matchs) comme Miami - soit trois des quatre premiers de cette Conférence - Toronto n’y était pas cette fois. Les Raptors n’ont mené que quelques minutes en début de rencontre. Cinq points d’Ibaka, dont un tir primé, deux unités de Lowry et VanVleet qui ont permis de mener 8-7 avant de rester continuellement derrière au tableau d’affichage.

Les Nets ont dominé le premier quart-temps (23-19), et les Raptors n’allaient plus les revoir. Les derniers lauréats de la Ligue ont peiné au shoot et n’ont affiché que 37,8 % de réussite. Ils ont multiplié les fautes, les ballons concédés, ils se sont agacés... Avaient-ils déjà la tête au All-Star Weekend ? En plus de 36 minutes disputées, Lowry a bien signé un triple-double avec 12 points, 11 rebonds et 12 passes mais il n’a affiché que 30,8 % de réussite avec seulement un 4/13 aux tirs. Siakam (16 points, 8 rebonds, 4 passes) a fait tout juste un peu mieux (35,3% à 6/17).



Dans les rangs de la formation canadienne, ce n’était pas un bon jour, et elle n’est jamais parvenue à trouver les solutions, comme l’a reconnu après le buzzer Nick Nurse, le coach des Raptors. Ibaka a fait ce qu’il a pu (28 points à 10/17, 9 rebonds), imité par VanVleet (22 points, 8/19). Le banc de Toronto n’a guère apporté son écot en n’amassant que 9 petits points, contre 27 à celui de Brooklyn.





Toujours privés d’Irving, les Nets ont surfé sur leur bonne passe actuelle (quatre succès en cinq sorties), se sont adjugés deux des quatre actes (52-40 à la pause) et vaincu les tenants du titre grâce à leur collectif. LeVert (20 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions), Harris (19 points, 6 rebonds), Dinwiddie (17 points, 6 rebonds, 9 passes) et Allen (10 points, 13 rebonds, 3 passes) ont brillé, tandis que Jordan s’est illustré sous les paniers avec 10 rebonds. Les Nets sont septièmes à l’Est avec ce vingt-cinquième succès de la saison (28 revers). Quant aux Raptors, ils tenteront de débuter une nouvelle série positive le 22 février face aux Suns de Phoenix.