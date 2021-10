Le flop de la nuit : Les Rockets tombent à nouveau



Si le Thunder est au plus mal, les Rockets espéraient se relancer lors d’un derby texan sur le parquet des Mavericks. Mais, après son revers face aux Celtics, la franchise de Houston a confirmé avoir quelques problèmes. Pourtant, si on occulte les premiers instants durant lesquels Dallas a pris l’avantage au score, ce sont les coéquipiers d’Eric Gordon (22 points), Christian Wood (16 points, 17 rebonds) et Daniel Theis (15 points, 10 rebonds) qui ont fait la course en tête mais sans jamais se mettre à l’abri. L’écart maximal de huit points s’est effacé en toute fin de deuxième quart-temps même si Houston a retrouvé son vestiaire avec trois points d’avance. Mais la deuxième moitié de la rencontre a été une toute autre histoire.

Luka Doncic (26 points, 14 rebonds) est monté en puissance tout comme Tim Hardaway Jr (16 points) et Reggie Bullock (16 points). Le résultat a été deux quart-temps totalement acquis à la cause des Mavericks qui ont enfoncé le clou dès le retour sur le parquet avec un 13-0. Pas assommés les Rockets ont résisté, revenant à trois points avant le dernier quart-temps. Toutefois, les Mavericks avaient encore de la ressource pour accélérer et aller chercher un deuxième succès de suite avec une marge de dix points (116-106). Alors que Dallas se replace au classement de la Conférence Ouest, Houston continue de plonger avec trois défaites en quatre matchs.