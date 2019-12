Mais qu'arrive-t-il à Philadelphie ? Invaincus depuis le début de la saison sur leur parquet jusqu'à mercredi dernier et la venue de Miami, les Sixers viennent d'y perdre deux fois de suite. Et alors que ce premier revers au Wells Fargo Center semblait avoir tout de l'incident, il a marqué le début d'une mini-crise du côté de la Pennsylvanie, où Phily a subi vendredi soir face à Dallas (117-98) sa troisième défaite consécutive. Pourtant toujours privés de Luka Doncic, les Mavericks ont profité de la baisse de régime de Joel Embiid et ses coéquipiers pour leur jouer un vilain tour à leur tour. Le Camerounais a encore été énorme (33 points, 17 rebonds) mais bien seul vendredi (à eux trois, Harris, Horford et Simmons n'ont marqué que 26 points à 11 sur 30 aux tirs) pour tenter de redonner le sourire à son équipe.

D'autant qu'en face, le tandem composé de Kristaps Porzingis (22 points, 18 rebonds, record en carrière, 3 contres) - le Letton en est déjà à quatre matchs à plus de 20 points et 10 rebonds - et de Tim Hardaway Jr (27 points, 7 sur 11 à trois points) ne l'entendait pas de cette oreille et a permis à cette équipe de Dallas toujours aussi impressionnante en déplacement (85% de victoires) de signer un nouvel exploit après son succès à Milwaukee il y a quelques jours.