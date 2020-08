La reprise s’avère difficile pour les Lakers après la longue interruption due à la pandémie de coronavirus, mais les postulants au sacre NBA s’accrochent. Déjà quatre revers depuis le retour sur les parquets et… trois succès désormais. Battus par les Raptors (92-107) puis trois fois d’affilée par le Thunder (86-105), les Rockets (97-113) et les Pacers (111-116), les hommes de Los Angeles ont renoué avec la victoire en prenant le meilleur sur les Nuggets (124-121).



Avec cette 52eme victoire de la saison, les Lakers renforcent leur position en tête de la Conférence Ouest avec 74,3% de succès devant leurs voisins des Clippers (67,1%). Vainqueurs d’entrée de ces Clippers (103-101) le 31 juillet, les partenaires de LeBron James ont dominé Utah (116-108) et donc les Nuggets avec trois petites unités de mieux au terme d’une rencontre rythmée et agréable. Il a fallu de bonnes productions du trio James-Davis-Kuzma. Anthony Davis a été dans le ton rapidement cette fois, à la différence des trois dernières sorties négatives. Il a signé 12 points dans l’entame de match et Dion Waiters lui a embrayé le pas lors de l’ouverture des bancs et les Lakers ont infligé un 9-0 à leurs adversaires pour être devant au tableau d’affichage après douze minutes (31-25).

Kuzma se rattrape et termine en héros

Les choses se sont ensuite équilibrées sous l’impulsion des remplaçants des Nuggets qui ont frappé fort avec un 14-4 et un score de parité ensuite (46-46). 14-4, c’est ce qu’ont également réalisé les Lakers avec un James auteur de 9 points consécutifs après une entame discrète. Deux paniers primés et un 2+1 ajoutés à une claquette de Davis au buzzer et les Lakers rejoignent les vestiaires avec une marge de 5 points (64-59).



Les débats ont ensuite continué d’être serrés. 76-76 puis 88-88. Et 101-101 avec une petite relâche au niveau de l’adresse. A l’approche de la fin, Mike Malone a décidé d’aligner ses remplaçants. Un choix qui a eu du retour puisque les joueurs secondaires de Denver, à la lutte pour la deuxième place de la Conférence Ouest, ont permis aux Nuggets de mener 116-111 à 2’30 du buzzer final. Mais les Lakers possèdent des cadors. James a fait le boulot (121-119) avant de rater un tir à 3 points, ce dont a profité P.J. Dozier pour égaliser après une faute de Kuzma (121-121). Suspense, suspense ! Kuzma s’est pourtant rattrapé avec brio en signant un tir primé à 0,4 seconde de la fin ! Et voilà comment les Lakers ont gagné (124-121). James a fini meilleur marqueur (29 points + 12 passes) devant Davis (27 points, 6 rebonds, 5 passes) et Kuzma (25 points, 6 rebonds), extrêmement précieux.