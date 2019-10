Les Lakers n’ont pas laissé passer l’occasion. Profitant de la visite des Hornets, les Californiens ont en effet décroché leur deuxième victoire du week-end en l’emportant 120-101. Les hommes de Frank Vogel, qui ne comptaient qu’un point d’avance à la pause, n’en ont pas moins dû attendre la dernière ligne droite pour se mettre définitivement à l’abri. Auteur de 29 points à 10 sur 19 aux tirs et 14 rebonds, Anthony Davis a été le joueur le plus en vue, LeBron James suivant avec 20 points à 7 sur 14 aux tirs, 12 rebonds et 6 rebonds. Mention spéciale également à Dwight Howard, sorti du banc pour signer 16 points à 8 sur 8 aux tirs, 10 rebonds et 4 contres en 23 minutes.

Côté Hornets, Mile Bridges a eu beau signer 23 points en 37 minutes et Cody Zeller compiler 19 points et 14 rebonds, leurs efforts sont restés vains.