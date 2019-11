Profitant de la visite des Cavaliers au Madison Square Garden, les Knicks ont signé leur succès le plus éclatant de la saison, confirmant un léger mieux après les deux récentes victoires décrochées face aux Mavs.

Portés par les 30 points à 12 sur 17 aux tirs de Julius Randle et les 23 unités de Marcus Morris Sr, les New Yorkais l’ont en effet emporté 123-105 après avoir pris 12 points d’avance dès la fin du premier quart. Frank Ntilikina a été bien moins en vue, devant se contenter de 6 points à 3 sur 7 et 6 passes décisives en 29 minutes.