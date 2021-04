Dans l'autre match du début de journée, les New York Knicks ont signé une sixième victoire de suite, contre New Orleans après prolongation : 122-112. Cette rencontre a été très disputée, avec pas moins de douze changements de leader. Les Pelicans ont globalement dominé le premier quart d'heure, mais n'ont jamais compté plus de cinq points d'avance. Et ce sont ensuite les Knicks qui ont pris les commandes, pour compter quinze points d'avance juste avant la mi-temps (57-44, mt). Mais New Orleans est revenu et menait même de sept points à 3'44 de la fin (92-99).

Derrick Rose a ensuite inscrit six points d'affilée pour ramener son équipe à 101-98, et c'est finalement Reggie Bullock qui a arraché la prolongation pour les Knicks en marquant à trois points (103-103) à deux secondes et demie du buzzer. Il a donc fallu disputer une prolongation, que les New Yorkais ont remporté assez largement : 19-9 après avoir mené de bout en bout. Julius Randle finit avec 33 points, 5 rebonds, 10 passes et 5 interceptions pour les Knicks, sixièmes de l'Est, alors que Zion Williamson termine avec 34 points, 9 rebonds et 5 passes pour les Pelicans, onzièmes de l'Ouest avec cette troisième défaite d'affilée.