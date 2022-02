Peu de Français étaient de sortie sur les parquets de NBA, dans le nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de la prestigieuse Ligue de basketball. Mais l'un d'entre eux a, malgré tout, marqué les esprits. Avec des statistiques personnelles de 11 points, 3 rebonds et 12 passes décisives, Killian Hayes enregistre un double-double, son deuxième depuis l'entame de cette nouvelle saison. Une performance rendue possible grâce notamment à un excellent quatrième et dernier quart-temps. Toutefois, cela n'a pas suffi pour empêcher sa franchise actuelle, à savoir les Pistons de Detroit, de s'incliner, assez lourdement, à domicile, contre les Hornets de Charlotte (119-141). Charlotte est neuvième à l'Est, tandis que Detroit ferme la marche de ce même classement.