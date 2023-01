Les Grizzlies ont pris ce déplacement au Target Center par le mauvais bout. La défense est handicapée par les absences de Desmond Bane et Steven Adams et D'Angelo Russell en profite à merveille. Le meneur de jeu de Minnesota frappe deux fois à 3-pts et repousse Memphis quand Ja Morant et sa bande reviennent. Après douze minutes, les Wolves sont devant avec déjà presque quarante points inscrits (38-31). Même maladroits, les Grizzlies restent dans le match en deuxième quart-temps grâce aux ballons perdus des troupes de Chris Finch (62-53 à la mi-temps).

Après la pause, Anthony Edwards (25 unités), discret en premier acte, monte d'un cran avec 13 points marqués dans le troisième quart-temps. L'écart monte presque à vingt points. Morant multiplie les passes décisives pour compenser sa maladresse et durant quelques instants, en fin de troisième quart-temps, les Grizzlies parviennent enfin à imposer leur basket avec un 7-0.

Après 36 minutes très solides, les Wolves vont-ils craquer alors que leur adversaire est revenu sous le barre des dix points ? Kyle Anderson et Rudy Gobert multiplient les actions importantes dans le dernier quart-temps, dont un joli « alley-oop », et les Wolves s'imposent sans trembler, avec autorité même, 111-110. Le pivot français s'est réveillé en dernier acte et termine la rencontre avec 7 points et 13 rebonds.

Ja Morant, auteur d'un triple-double avec 27 points, 11 passes et 10 rebonds, et ses coéquipiers ont multiplié les imprécisions derrière l'arc et dans le jeu (24 % de réussite à 3-pts, 20 ballons perdus) pour vraiment exister. C'est une cinquième défaite d'affilée pour la franchise du Tennessee alors que Minnesota enchaîne un deuxième succès de rang.