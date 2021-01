Près de cinq mois jour pour jour après leur défaite, annonciatrice de leurs futures désillusions, au buzzer face aux Suns dans la bulle du Disney World d’Orlando (115-117), les Clippers ont bien failli de nouveau s’incliner contre Phoenix dimanche soir dans l’Arizona. Ils ont pourtant compté jusqu’à 31 points d’avance dans le deuxième quart-temps avant de voir leurs hôtes refaire leur retard et finalement échouer à cinq petites longueurs (107-112).



Et si les Californiens ont finalement réussi à s’en sortir, une semaine après un revers historique face aux Mavericks (73-124), ils le doivent en grande partie à Paul George. L’ancien Pacer a compilé 39 points, 4 passes et 3 rebonds, avec une réussite insolente à 3 points (7/10) et une passe décisive à 12 secondes du terme pour Nicolas Batum, qui a scellé ce succès derrière l’arc.

"Il faut demander aux rageux"

Une belle revanche pour celui qui avait troqué bien malgré lui, lors de la reprise d’une dernière saison interrompue par la crise sanitaire, son surnom de "Playoff P" pour celui, beaucoup plus désobligeant, de "Pandemic P" en raison de ses difficultés à performer dans une bulle dont les Clippers sont ressortis avec une nouvelle élimination humiliante en demi-finales de la conférence Ouest, alors qu’ils menaient 3 victoires à 1 contre les Nuggets.

Paul George and Devin Booker got into it 👀 pic.twitter.com/qgDuWzXJ0g

— SportsCenter (@SportsCenter) January 4, 2021