Petit à petit, le duo Kawhi Leonard - Paul George est de plus en plus impressionnant. Ainsi, après Boston, Houston et la Nouvelle-Orléans ces derniers jours, c'est Dallas qui a fait cette nuit les frais du redoutable duo des Los Angeles Clippers. Pour lutter contre Luka Doncic, la tactique des visiteurs a été très claire, avec deux à trois joueurs en défense sur le phénomène slovène et les deux stars pour mener les offensives. A ce petit jeu-là, l'ancien d'Oklahoma City a frappé fort d'entrée, avec 17 de ses 26 points du soir dans le premier quart-temps.

Paul George pours in 26 PTS and grabs a season-high 6 STL, earning him #SAPStatLineOfTheNight! pic.twitter.com/T6W1zIFnTx

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 27, 2019







Après son show offensif, « PG-13 » s'est montré tout aussi efficace défensivement avec notamment six interceptions, son meilleur total dans l'exercice cette saison, sur le parquet de l'American Airlines Center. « Nous voulions juste bien joué. C'est un environnement que Doc (Rivers) a créé. Un environnement qu'ils ont créé toute l'année dernière. Et en ajoutant moi et Kawhi (Leonard) à ce groupe, c'est la culture qu'ils avaient déjà et nous l'avons tout simplement bonifié. Nous allons continuer ainsi », expliquait tout simplement l'intéressé à l'issue du match.

Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre...



Si George a commencé tambour battant, c'est ensuite Leonard qui a été le plus en vue au Texas. En 28 minutes, le champion en titre avec Toronto a fait encore mieux avec ses 28 points (à 11 sur 21 aux tirs), huit rebonds et quatre passes décisives. Suite à la technique mise en place par l'entraîneur des Californiens de faire mal dans la peinture adverse, « The Klaw » a parfaitement répondu aux consignes pour permettre à ses coéquipiers d'être plus libre derrière la ligne, comme Lou Williams (20 points, à 4 sur 7 à trois points).

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀





Kawhi Leonard: 28 PTS, 8 REB

Lou Williams: 21 PTS, 4 3PM, 6 REB, 6 AST

Luka Doncic: 22 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL



— NBA (@NBA) Paul George (26 PTS, season-high 6 STL) leads the @LAClippers to their 6th-straight win! #ClipperNation Kawhi Leonard: 28 PTS, 8 REBLou Williams: 21 PTS, 4 3PM, 6 REB, 6 ASTLuka Doncic: 22 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL pic.twitter.com/mZcbI5cgz6 — NBA (@NBA) November 27, 2019







« Nous sommes arrivés concentrés. Nous voulions obtenir cette victoire à l'extérieur. Ils ont un grand talent avec Luka (Doncic). Il a mené cette équipe de manière formidable ce soir. Nous voulions juste contester ses tirs, lui mettre deux ou trois défenseurs dessus pour lui compliquer la vie et je pense que nous l'avons fait ce soir », a pour sa part reconnu Leonard, visiblement satisfait de permettre aux Clippers d'enchaîner un 6eme succès de suite et d'afficher désormais un bilan de 13 victoires en 18 rencontres.