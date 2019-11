Le Staples Center attendait avec impatience les débuts du tandem Paul George - Kawhi Leonard, il n'a finalement eu droit de ne voir que le premier à l'oeuvre. Toutefois, George a signé des débuts fracassants avec les Clippers à domicile, samedi lors du carton des joueurs de L.A chez eux contre Atlanta (150-101, deuxième plus gros total de points de l'histoire de la franchise). Pour sa grande première devant son public, l'ancien joueur d'Indiana et d'OKC pouvait même difficilement faire mieux. En seulement 20 minutes de jeu au total, il a en effet été tout près d'inscrire le double de points (37), le tout avec une efficacité impressionnante aux tirs (10 sur 17), en particulier de loin (6 sur 11), devant des spectateurs aux anges. Sur les 65 dernières années, le numéro 13 est le deuxième joueur seulement à inscrire autant de points en moins de 21 minutes passées sur le parquet.

De quoi presque faire oublier que Leonard, pourtant annoncé, n'a finalement pas joué cette rencontre, de nouveau ménagé qu'il a été. Il faut dire que si George a fait un malheur dans le cinq majeur, Lou Williams (25 points, 6 rebonds, 6 passes) et Jerome Robinson (21 points), tous deux en sortie de banc, se sont eux aussi attachés à faire vivre un enfer aux Hawks, balayés dans trois des quatre périodes (43-30, 38-20, 38-19) et qui n'ont pratiquement jamais vu le jour dans cette partie en dépit des efforts de Trae Young (20 points, 6 passes, 5 rebonds). En attendant de peut-être enfin proposer l'association tant attendue entre « PG-13 » et le MVP des dernières Finales, les Clippers poursuivent leur remontée au classement à l'Ouest (6eme, 8-5).

The most points scored by a player in fewer than 𝟐𝟏 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 in league history.@Yg_Trece earns the @Kia Performance of the Game. pic.twitter.com/EjF4mvKzNJ