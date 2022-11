Aaprès trois victoires de suite, les Clippers sont retombés dans leurs travers en chutant face à Utah, toujours aussi surprenant deuxième de l'Ouest. Le Jazz est venu s'imposer 102-110 au terme d'un match très serré (pas plus de dix points d'avance) où chaque équipe a eu sa période. Utah a bien commencé, puis les Clippers ont fini fort le premier quart, puis le Jazz a repris les commandes pendant les deuxième et troisième quarts, avant que les Californiens ne repassent devant. A 5'35 de la fin, les Clippers menaient encore 96-92, avant de connaitre un gros trou d'air, à l'image de ces 11 tirs à 3 points manqués dans le dernier quart ! Utah a signé un 9-0, avec des lancers-francs un tir longue distance de Malik Beasley (96-101), puis Terance Mann a stoppé l'hémorragie avec un dunk (98-101), avant que le Jazz ne réussisse un 5-0 et ne s'envole définitivement dans cette rencontre. Jordan Clarkson et Collin Sexton finissent avec 23 et 23 points, alors que les 34 points de Paul George n'ont pas suffi aux Clippers. Il est temps que Kawhi Leonard revienne...