Battu à Utah vendredi malgré 130 points marqués, Boston poursuivait son road-trip à l’Ouest du côté de Portland, qui venait de licencier son manager général. Et les Celtics n’ont pas fait dans le détail, en allant s’imposer 117-145 sur le parquet des Blazers, qui n’avaient jamais encaissé autant de points dans un match sans prolongation de toute leur histoire à domicile ! Les hommes d’Ime Udoka ont mené de la deuxième à la dernière minute (58-64, mt), avec une avance qui a grimpé à +21 en fin de premier quart après avoir rentré 14 de leurs 15 premiers tirs, puis l’avance est descendue à +1 un peu avant la mi-temps, avant de grimper à nouveau, jusqu’à +31 dans les dernières minutes. Privés de Damian Lillard (abdos), les Blazers n’ont rien pu faire face à ces Celtics, et notamment Dennis Schroder, qui finit avec 31 points (10 sur 16 aux tirs dont 5 sur 7 à 3 points), soit sa deuxième meilleure performance de la saison, 4 rebonds et 8 passes. Boston est septième de la Conférence Est, avant d’aller chez les Lakers mardi.