Les C's ont perdu leur meneur Kyrie Irving, sorti dans le deuxième quart-temps en raison d'une blessure au genou gauche, et qui passera des examens ce dimanche. Ils ont totalement sombré en deuxième mi-temps, encaissant un cinglant 38-70 de la part des Californiens, emmenés par Montrezl Harrell (21 points) et Danilo Gallinari (19 points, 10 rebonds).

Les Celtics glissent à la 5e place à l'Est, tandis que les Clippers s'accrochent à leur 8e place à l'Ouest.

The winds changed direction after our best first half of the season Saturday night, as the Clippers set sail for a third-quarter comeback.