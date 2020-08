Ce n'est plus une surprise, simplement une confirmation : les Celtics ont tout à fait l'étoffe pour aller jouer une finale de Conférence. Dans le choc de l'Est face à Toronto dans la nuit de vendredi à samedi, alors que les playoffs continuent de s'approcher à grands pas, Boston a dicté sa loi avec une autorité certaine (122-100). Les Raptors, qui étaient les seuls avec Phoenix à n'afficher que des victoires depuis la reprise dans la bulle de Disney World, ont été limités à 37 petits points à la mi-temps (52-37) ! Leur meilleur marqueur Fred VanVleet en est resté à treize points, avec un total collectif de 16/45 au tir, dont 3/19 à trois points.



Boston, en maîtrise totale et rapide, a compté jusqu'à 40 points d'avance au coeur du quatrième quart (111-71), alors que Nick Nurse avait déjà jeté l'éponge en faisant tourner. Jaylen Brown a terminé meilleur scoreur du match à vingt points, au sein d'une équipe à la marque encore impeccablement répartie (sept joueurs à au moins dix points), Jayson Tatum suivant à 18 points. Brad Stevens, malgré ce match qui est peut-être le meilleur de la saison pour les Celtics, ne tombe pas dans le piège (pour ESPN) : « Cette victoire ne signifiera rien si on obtient à nouveau la possibilité de les affronter. Ils sont très bons et ont raté beaucoup de tirs ouverts, ce n'était juste pas leur soirée. Dans quelques semaines, ça ne voudrait rien dire. » Boston mène 3-1 dans les affrontements sur la saison face au champion en titre.



« On a dû avoir 19 tirs à trois points en première période, il y en a peut-être juste un qu'on ne voulait pas prendre, à la limite du temps, confirme son collègue Nurse, fataliste. Tous les autres étaient très bons, ça nous a un peu découragés de ne rien rentrer. On a bien défendu, on n'avait juste pas d'attaque pour nous stimuler. Il faut rentrer ces tirs pour battre une bonne équipe. » Pascal Siakam, onze points à 5/11, a symbolisé cette faillite. Le mot de la fin pour le coach Brad Stevens, à nouveau (et toujours dans le même ton) : « Mercredi matin, je ne nous pensais pas très bons. Alors, je ne pense pas avoir changé d'avis en deux nuits. On a un peu mieux joué, mais il nous reste beaucoup de chemin pour aller où on veut. »