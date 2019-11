Face à ses anciens partenaires, Kemba Walker a plutôt été discret ou plutôt maladroit, devant se contenter au final de 14 points à 4 sur 12 aux tirs mais Jayson Tatum et Gordon Hayward ont été plus en réussite, terminant avec 20 points à 9 sur 16, 10 rebonds et 6 passes pour l’un et 23 points à 8 sur 17 pour l’autre. Chez les Hornets, seul Miles Bridges a surnagé mais ses 18 points et 10 rebonds n’ont évidemment pas suffi.