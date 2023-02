C'est peu dire que les Celtics n'ont pas manqué leur entame de match. Ils ont été parfaits ou presque. Les finalistes 2022 ont en effet étouffé les Nets avec un 35-7 pour commencer ! Après douze minutes, il y a trente points d'écart et le match semble déjà plié tant Boston domine outrageusement les débats (46-16). Jayson Tatum a déjà inscrit 18 points, Jayen Brown 12 et les Celtics ont frappé huit fois derrière l'arc.

Comment se réveiller après une telle tempête ? Avec les tirs primés de Joe Harris, qui en inscrit trois en deuxième quart-temps, puis avec les dix unités de Cameron Thomas en sortie de banc. Néanmoins, c'est loin, très loin d'être suffisant pour bousculer les hommes de Joe Mazzulla, qui terminent même la première mi-temps sur un 17-5. Les Nets rejoignent les vestiaires à la pause avec 34 points de retard... (79-45).

Kyrie Irving (20 points) peut bien inscrire quelques paniers en troisième quart-temps, l'avance de Boston est désormais trop importante pour être contestée. Surtout que Tatum et sa bande trouvent toujours un shoot à 3-pts pour faire mal, alors que Brooklyn a été maladroit toute la partie (9/39 dans ce domaine). Résultat : une victoire logique et large 139-96 pour le leader de la conférence Est. Tatum termine avec 31 points, Brown avec 26 et les Celtics stoppent la série de deux victoires d'affilée des Nets.